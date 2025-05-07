Александр Беглов почтил память Чайковского и Суворова в Александро-Невской Лавре

Он напомнил, что жизнь и творчество композитора тесно связаны с Петербургом Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил Александро-Невскую Лавру, где возложил цветы к могиле великого русского композитора Петра Ильича Чайковского в связи с 185-летием со дня его рождения.