 Арефьев: тенденция перехода на наличный расчет сохранится

В ближайшее время сохранится тенденция перехода на наличные расчеты, поскольку это позволяет избежать давления со стороны государства, стремящегося быстро получить налоговые поступления, заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев (КПРФ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Дмитриев: Запад, ...
- НН Middle East Eye: ...
- Нардеп Скороход п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым