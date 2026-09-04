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 Арефьев: тенденция перехода на наличный расчет сохранится

 Арефьев: тенденция перехода на наличный расчет сохранится

В ближайшее время сохранится тенденция перехода на наличные расчеты, поскольку это позволяет избежать давления со стороны государства, стремящегося быстро получить налоговые поступления, заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев (КПРФ).

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