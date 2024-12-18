Тамбовчанка завоевала "золото" на Всероссийских соревнованиях по дзюдо

В Екатеринбурге завершились Всероссийские соревнования по дзюдо памяти Героя России Л.Г. Валова. За победу боролись 563 спортсмена из Московской, Тамбовской, Мурманской, Волгоградской, Нижегородской, Кировской, Свердловской областей, республики Коми, Башкортостана и Удмуртской Республики.
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