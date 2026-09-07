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"Есть ли у меня "дальше"": Маргарита Симоньян рассказала о борьбе с раком

"Есть ли у меня "дальше"": Маргарита Симоньян рассказала о борьбе с раком

Главный редактор телеканала Russia Today, 46-летняя Маргарита Симоньян откровенно рассказала о борьбе с онкологией на презентации своей книги "Непервая любовь".

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