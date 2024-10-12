Политика как она есть

На сотрудников центра «Э» в Ингушетии могло быть совершено нападение членами организованного преступного сообщества баталхаджинцев (секта признанного в РФ террористом и экстремистом Батал-Хаджи Белхороева запрещена в РФ), которое признано террористическим в России.