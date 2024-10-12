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Политика как она есть

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«Известия»: к нападению на полицейских в Ингушетии могут быть причастны сектанты

«Известия»: к нападению на полицейских в Ингушетии могут быть причастны сектанты

На сотрудников центра «Э» в Ингушетии могло быть совершено нападение членами организованного преступного сообщества баталхаджинцев (секта признанного в РФ террористом и экстремистом Батал-Хаджи Белхороева запрещена в РФ), которое признано террористическим в России.

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