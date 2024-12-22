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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Облак о 2:1 с «Барсой»: «Матч не был решающим, на кону еще много очков. «Атлетико» сохранит лидерство, надеюсь»

«За время выступления в «Атлетико» я впервые победил здесь. Наконец-то мы это сделали! Тяжелая игра, но три очка у нас.

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