У тучной кошки появились “хейтеры” в Инстаграме

Полненькая кошечка по кличке Лизня, или Шарлиз, живет в России с любящими хозяевами. Котейка только набирает популярность в Инстаграме, а у нее уже появились хейтеры! Хозяева уверяют – с питомицей все в порядке, и никто ее не перекармливает.