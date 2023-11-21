За пределами военной помощи: на что ещё США потратились на Украине после «майдана»

С начала СВО Соединённые Штаты выделили более $44 млрд на военную помощь Киеву. Однако ещё до начала спецоперации Вашингтон финансировал на Украине программы в экономическом, энергетическом и социальном секторе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии