Яркий уличный стиль на Неделе высокой моды в Париже 2021 года

WomenZineКрасотаЯркий уличный стиль на Неделе высокой моды в Париже 2021 годаКаждую неделю моды мы с нетерпением ждем того, что дизайнеры выпускают с подиумов. И во что одеваются посетители шоу.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛариса ПотрываеваЯ не могу понять за что так ненавидят женщин! Такое ощущение, что из них пытаются «сделать» бесполое безобразное существо... видимо причина, что дизайнеры женоненавистники в основной своей массе? Я понимаю, что независимость - это желание женщины защититься, но так себя уродовать !? В основном, во что одеты женщины ( чаще возраст не важен) это убожество, уродующее Женщину!Ser Tдизайнер это оно...бесполое безобразное существо...отличаются отсутствием ума и сообразительностью.у них в голову не мозги а дерьмо источающее мерзкое и зловонное. а Женщинам нужно оставаться милыми и обаятельными. высокая мода выводит вещи на новый уровень "лучших образцов" уличного стиля на Неделе" высокой моды" в Париже 2021 года убожества и отсутствием вкуса.Комментировать
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