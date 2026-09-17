Даванков объяснил выбор символа слона для партии "Новые люди"

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков на открытии штаба партии "Новые люди" в Москве объяснил выбор слона как символа.
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