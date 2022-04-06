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США направит на Украну военную помощь в размере до $100 млн

США направит на Украну военную помощь в размере до $100 млн

По поручению президента США Джо Байдена Соединенные Штаты выделят дополнительную военную помощь Киеву в размере до 100 миллионов долларов, она будет включать в себя противотанковые системы, говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

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