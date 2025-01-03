«Как вам такое оливье, гады?». Военкоры: Белоусов «отпраздновал» Новый год — ВС РФ разнесли «американскую» колонну под Херсоном

101,3 тыс прочтений Вчера Оглавление Что известно об ударе по колонне под Херсоном? Как еще ВС РФ бомбили Украину? Российская армия нанесла удар по «американской» колонне ВСУ в Херсонской области, глава МО РФ Андрей Белоусов «отпраздновал» Новый год, пишут военкоры.
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