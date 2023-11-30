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Впервые за 45 лет «Чикаго» и «Сан-Антонио» встретятся больше двух раз за регулярку

Впервые за почти 45 лет «Сан-Антонио» и «Чикаго» сойдутся больше двух раз за регулярный чемпионат. Это стало возможно из-за внутрисезонного турнира.

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