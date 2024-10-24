Главком ВМФ России Александр Моисеев ответил на требования Пентагона убрать атомные подлодки РФ от границ США на безопасное расстояние

Юрий Николаев

Это хорошо что пиндосы учат обезьян разговаривать, но вот то что обезьяны уже начинают что то ТРЕБОВАТЬ кроме бананов___Это по моему уже перебор! И хорошо бы объяснить обезьянам, что отодвигать на безопасное расстояние наши АПЛ это так же бесполезно как и защититься от наших ракет! Наши подводные Крейсера, даже на другом конце земли будут угрожать вам недоумкам как и рядом с вами!!!