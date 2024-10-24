На пульсе времени
ГЛАВНАЯВСЕ ТЕМЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

На пульсе времени

2 545 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Маштакова
    ТМ Считаю, что ни у одного представителя коллективного запада нет причин возмущаться тем, что делает Россия  всего ли...Возмущение Пентаг...
  • Leon Dan
    Кто-то хочет создать "Карибский кризис 2.0" ? Россия как бы отнеслалсь к присутствию подводных/надводных кораблей у с...Главком ВМФ Росси...
  • Александр Широков
    Какая обезьяна!!!Россия провела ис...

Главком ВМФ России Александр Моисеев ответил на требования Пентагона убрать атомные подлодки РФ от границ США на безопасное расстояние

Главком ВМФ России Александр Моисеев ответил на требования Пентагона убрать атомные подлодки РФ от границ США на безопасное расстояние

Новый Главком Военно-морского флота России Александр Моисеев представил ответ на очередную порцию претензией Пентагона США, которые, признаемся честно, давно набили оскомину.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Николаев
Это хорошо что пиндосы учат обезьян разговаривать, но вот то что обезьяны уже начинают что то ТРЕБОВАТЬ кроме бананов___Это по моему уже перебор! И хорошо бы объяснить обезьянам, что отодвигать на безопасное расстояние наши АПЛ это так же бесполезно как и защититься от наших ракет! Наши подводные Крейсера, даже на другом конце земли будут угрожать вам недоумкам как и рядом с вами!!!
Ответить
14 час.
Александр Бабин
Неужели не нравится-так это бумеранг=как вдоль России натолкали своих баз-это нормально а как против шерсти слегка погладили -так и не понравилось
Ответить
8 час.
LD
Leon Dan
Кто-то хочет создать &quot;Карибский кризис 2.0&quot; ? Россия как бы отнеслалсь к присутствию подводных/надводных кораблей у собственных границ? Кто-то играет на нервах нервного США намеренно? На личные бункеры расчитывает?
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх