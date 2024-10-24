Новый Главком Военно-морского флота России Александр Моисеев представил ответ на очередную порцию претензией Пентагона США, которые, признаемся честно, давно набили оскомину.
Главком ВМФ России Александр Моисеев ответил на требования Пентагона убрать атомные подлодки РФ от границ США на безопасное расстояние
Комментарии
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Юрий Николаев
Это хорошо что пиндосы учат обезьян разговаривать, но вот то что обезьяны уже начинают что то ТРЕБОВАТЬ кроме бананов___Это по моему уже перебор! И хорошо бы объяснить обезьянам, что отодвигать на безопасное расстояние наши АПЛ это так же бесполезно как и защититься от наших ракет! Наши подводные Крейсера, даже на другом конце земли будут угрожать вам недоумкам как и рядом с вами!!!
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14 час.
Александр Бабин
Неужели не нравится-так это бумеранг=как вдоль России натолкали своих баз-это нормально а как против шерсти слегка погладили -так и не понравилось
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8 час.
LD
Leon Dan
Кто-то хочет создать "Карибский кризис 2.0" ? Россия как бы отнеслалсь к присутствию подводных/надводных кораблей у собственных границ? Кто-то играет на нервах нервного США намеренно? На личные бункеры расчитывает?
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4 час.
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