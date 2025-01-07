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Кубок английской лиги. 1/2 финала. Первые матчи. «Арсенал» примет «Ньюкасл», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сыграют в среду

В среду «Ливерпуль» проведет гостевой матч «Тоттенхэмом». Кубок английской лиги 1/2 финала Первые матчи Арсенал – Ньюкасл Дата проведения 7 января, 23:00, «Эмирейтс» превью матча онлайн статистика коэффициенты   Тоттенхэм – Ливерпуль Дата проведения 8 января, 23:00, «Tottenham Hotspur Stadium» превью матча онлайн статистика коэффициенты ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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