Кардиолог Кондрахин: помидоры благотворно влияют на работу сердца

Помидоры, содержащие ликопин, полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы. Об этом в воскресенье, 12 июля, в беседе с ИА Регнум рассказал кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин.