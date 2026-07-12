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ИА Регнум

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Кардиолог Кондрахин: помидоры благотворно влияют на работу сердца

Кардиолог Кондрахин: помидоры благотворно влияют на работу сердца

Помидоры, содержащие ликопин, полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы. Об этом в воскресенье, 12 июля, в беседе с ИА Регнум рассказал кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин.

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