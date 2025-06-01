🚍 В Крыму сохраняется снижение уровня пассажиропотока примерно на 2% «В 2024 году мы совершили за 26 дней 1570 рейсов, а в этом мае — уже 1670, то есть на 100 рейсов больше.
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🚍 В Крыму сохраняется снижение уровня пассажиропотока примерно на 2% «В 2024 году мы совершили за 26 дней 1570 рейсов, а в этом мае — уже 1670, то есть на 100 рейсов больше.