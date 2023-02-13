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На Алтае мужчина незаконно продал древесину на 12 млн рублей

На Алтае мужчина незаконно продал древесину на 12 млн рублей

На Алтае мужчина незаконно продал древесину на 12 млн рублей Таможенникам он показывал поддельные документы, чтобы вывезти лес Следователи Алтайского линейного управления (ЛУ) МВД завершили расследование дела о торговле лесом в Среднюю Азию.

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