На Алтае мужчина незаконно продал древесину на 12 млн рублей Таможенникам он показывал поддельные документы, чтобы вывезти лес Следователи Алтайского линейного управления (ЛУ) МВД завершили расследование дела о торговле лесом в Среднюю Азию.