«Будем помогать, только если ты пойдешь на ту работу, которую тебе нашел отец!» — заявили родители

Татьяна Александровна Шаталова

А специальность, то, у неё какая? Может, попытаться устроиться по специальности? Поискать. Если серьёзная работа, можно и в Москву устроиться - родители поймут. Они ей желают добра. И мне не понятны злые комментарии на этой странице. Что придётся расплачиваться всю жизнь за помощь... мы же не знаем. что девушка делала до замужества. может, хвостом крутила. Кто ей мешал получить специальность и работать? Просто состояться, как личности? А этих никчёмых менеджеров в Москве - хоть пруд пруди. бездельники. Только прожигать жизнь продолжать. как до замужества. А дочку сбагрить родителям.