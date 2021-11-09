— …В общем, дочка в сад пошла наконец-то, и ходит относительно неплохо! – рассказывает двадцатишестилетняя Дарья.
«Будем помогать, только если ты пойдешь на ту работу, которую тебе нашел отец!» — заявили родители
Комментарии
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Татьяна Александровна Шаталова
А специальность, то, у неё какая? Может, попытаться устроиться по специальности? Поискать. Если серьёзная работа, можно и в Москву устроиться - родители поймут. Они ей желают добра. И мне не понятны злые комментарии на этой странице. Что придётся расплачиваться всю жизнь за помощь... мы же не знаем. что девушка делала до замужества. может, хвостом крутила. Кто ей мешал получить специальность и работать? Просто состояться, как личности? А этих никчёмых менеджеров в Москве - хоть пруд пруди. бездельники. Только прожигать жизнь продолжать. как до замужества. А дочку сбагрить родителям.
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5 час.
Татьяна Александровна Шаталова
Марина Томашевская
А куда деваться? Сможет жить самостоятельно?пожалуйста! Пусть спасибо скажет родителям за такую колоссальную помощь. Одна бы и не выжила с ребёнком. И мужа понять можно…
муж - мерзость.
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5 час.
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