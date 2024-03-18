Путин сказал, что в РФ к предателям будут относиться как в зоне боевых действий

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов В России нет смертной казни, но отношение к предателям из корпусов типа «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической и запрещена) будет такое же, как в зоне боевых действий.
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