В Общественной палате предложили запретить онлайн-торговлю алкоголем

Любую онлайн-торговлю алкоголем нужно запретить, а цены на табак повысить. Такие меры по увлечению продолжительности жизни россиян предполагает доклад Общественной палаты «Демография-2030», опубликованный на сайте ОП РФ 18 декабря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии