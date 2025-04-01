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Царьград

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Выбить врага с Белгородчины не выходит: ВСУ стянули лучшие подразделения из тыла. 5 тыс. штыков и 300 единиц техники. Мосты уже уничтожены

Выбить врага с Белгородчины не выходит: ВСУ стянули лучшие подразделения из тыла. 5 тыс. штыков и 300 единиц техники. Мосты уже уничтожены

Продолжаются интенсивные бои в приграничье - враг перебрасывает новые резервы, притом лучшие подразделения из самого тыла.

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