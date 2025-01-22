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В РФ обновили правила предоставления единого пособия на детей и беременных

В РФ обновили правила предоставления единого пособия на детей и беременных

Правила предоставления единого пособия на детей и беременных женщин изменились с первого января 2025 годаТеперь минимальный доход каждого трудоспособного члена семьи для получения пособия должен составлять не менее четырёх минимальных размеров оплаты труда (МРОТ).

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