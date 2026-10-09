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Регионы России

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Критика Ярослава Качиньского за обвинения России в нападениях на польские школы

Критика Ярослава Качиньского за обвинения России в нападениях на польские школы

Лидер польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский подвергся широкой критике после попытки связать недавние нападения в польских школах с «гибридной войной» России против Варшавы.

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