«Это никакой не ультиматум». Песков оценил реакцию Запада на предложение Путина по Украине и передал ответ президента

Песков: Путин считает предсказуемой реакцию Запада на его мирную инициативу Президент России Владимир Путин назвал «предсказуемой» реакцию Запада и Киева на его инициативу мирного урегулирования конфликта на Украине.
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