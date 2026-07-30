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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Даниил Марков о тренерстве: «Готов работать в «Спартаке», только предложений нет. Я не востребован из-за характера, возможно»

Бывший защитник сборной России Даниил Марков заявил, что хотел бы войти в тренерский штаб « Спартака ».

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