Акционеры ПИК поддержали прекращение листинга акций компании на Московской бирже. После завершения необходимых корпоративных процедур бумаги перестанут обращаться на организованном рынке.
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