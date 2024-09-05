Мы не раз упоминали о том, как украинские спецслужбы маргинализируют «русских шпионов» и «агентов Кремля», которых задерживают за поджоги ВСУшных машин, корректировку ударов и прочую диверсионную деятельность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии