Ущерб от IT-мошенников оценили в миллиарды

В последние годы IT-мошенники вывели за границу десятки миллиардов рублей. Ущерб от их действий на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) оценил замначальника следственного департамента МВД России Даниил Филиппов, сообщает НСН.
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