Business FM
MainЛЕНТАФИНАНСЫПОЛИТИКАОБЩЕСТВОПРАВОАВТОНЕДВИЖИМОСТЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Business FM

65 806 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Алферов
    Пока народ не поймёт, что враг-США и массово не поддержит Лидера В.Путина в борьбе за свободу,за истинный суверенитет...Минобороны: над Б...
  • Eduard
    Правильно,фиг Голандии!Х5 принудительно ...
  • Eduard
    Давно это надо было стелать,причем во времена кражи нашего "Крымского золота",что Нидерланды удерживают незаконно!«Пятерочку» избав...

Минобороны: над Белгородской областью уничтожено десять реактивных снарядов «Вампир»

Минобороны: над Белгородской областью уничтожено десять реактивных снарядов «Вампир»

В результате пострадала женщина, госпитализация ей не потребовалась. Минобороны также сообщило об уничтожении трех беспилотников над Ярославской областью, там никто не пострадал, заявил губернатор регионаУтром над Белгородской областью сработала система ПВО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Алферов
Пока народ не поймёт, что враг-США и массово не поддержит Лидера В.Путина в борьбе за свободу,за истинный суверенитет,пока не освободимся от оккупации однополярным американским миром, путем изменения колониальной конституции РФ, нас ждут беды и лишения жизни в военное время. Враг - США и победить его можно только создав угрозу территории США, для обеспечения равной и неделимой безопасности. Это РВСН.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх