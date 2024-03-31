В результате пострадала женщина, госпитализация ей не потребовалась. Минобороны также сообщило об уничтожении трех беспилотников над Ярославской областью, там никто не пострадал, заявил губернатор регионаУтром над Белгородской областью сработала система ПВО.
Минобороны: над Белгородской областью уничтожено десять реактивных снарядов «Вампир»
Комментарии
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Андрей Алферов
Пока народ не поймёт, что враг-США и массово не поддержит Лидера В.Путина в борьбе за свободу,за истинный суверенитет,пока не освободимся от оккупации однополярным американским миром, путем изменения колониальной конституции РФ, нас ждут беды и лишения жизни в военное время. Враг - США и победить его можно только создав угрозу территории США, для обеспечения равной и неделимой безопасности. Это РВСН.
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