Гигантские батареи для ИИ приблизили к коммерческому запуску в KAIST

KAIST приблизил гигантские батареи для дата-центров эпохи ИИ Когда GPU в дата-центре начинает обучать нейронную сеть или обрабатывать запрос к крупной языковой модели, потребление электричества на секунды взлетает.
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