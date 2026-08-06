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Пронедра

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Гигантские батареи для ИИ приблизили к коммерческому запуску в KAIST

Гигантские батареи для ИИ приблизили к коммерческому запуску в KAIST

KAIST приблизил гигантские батареи для дата-центров эпохи ИИ Когда GPU в дата-центре начинает обучать нейронную сеть или обрабатывать запрос к крупной языковой модели, потребление электричества на секунды взлетает.

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