Europe constantly proves that there is neither solidarity nor unity in the Western alliance. This was stated by Senator Alexei Pushkov, once again incriminating the leaders The EU is in double standards.
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