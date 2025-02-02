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Производители в ЕС призвали повысить пошлины на удобрения из России

Производители в ЕС призвали повысить пошлины на удобрения из России

FT: Производители в ЕС призвали повысить пошлины на удобрения из России Производители удобрений в Европейском союзе (ЕС) призывают ввести на продукцию из России более высокие пошлины, поскольку тарифы, предложенные Еврокомиссией, «слишком малы и слишком запоздалы».

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