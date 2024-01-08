ВОЗ призывает носить маски из-за роста заболеваемости COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала вновь прививаться, носить маски и сохранять дистанцию из-за роста заболеваемости COVID-19, сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков в своем телеграм-канале.
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