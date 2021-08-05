Астрофизик: Планету ждет не глобальное потепление, а глобальное похолодание

В современном научном и околонаучном мире господствует идея о глобальном потеплении, которое станет результатом большого количества выбросов углекислого газа в атмосферу Земли.
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