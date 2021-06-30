В Самаре судебные приставы принудительно снесли незаконный гараж в Куйбышевском районе

Житель Куйбышевского района самовольно занял земельный участок и разместил на нем гараж. Судебные приставы несколько раз предупреждали мужчину о незаконности данных действий и выписывали представления на демонтаж несанкционированной постройки.
Житель Куйбышевского района самовольно занял земельный участок и разместил на нем гараж. Судебные приставы несколько раз предупреждали мужчину о незаконности данных действий и выписывали представления на демонтаж несанкционированной постройки.
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