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В Самаре судебные приставы принудительно снесли незаконный гараж в Куйбышевском районе

Житель Куйбышевского района самовольно занял земельный участок и разместил на нем гараж. Судебные приставы несколько раз предупреждали мужчину о незаконности данных действий и выписывали представления на демонтаж несанкционированной постройки.

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