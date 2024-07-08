Свежий вид с борта взлетающего самолёта Грустно улетать из Сочи, хорошо что мы тут живём. ℹ️ Любимый Сочи.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежий вид с борта взлетающего самолёта Грустно улетать из Сочи, хорошо что мы тут живём. ℹ️ Любимый Сочи.