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Карвахаль о «Реале»: «Когда терпишь такой тяжелый удар, как в ЛЧ, нужно подняться. Пришло время сделать шаг вперед и попытаться завоевать титулы»

Ранее мадридский клуб вылетел из Лиги чемпионов, дважды проиграв «Арсеналу» в 1/4 финала (0:3, 1:2).  «Сейчас наш момент.

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