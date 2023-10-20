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В Новосибирской области женщину осудили за смертельное ДТП в состоянии опьянения

В Новосибирской области женщину осудили за смертельное ДТП в состоянии опьянения

Жительница Купинского района села за руль пьяной и насмерть сбила пешехода.В Купинском районе Новосибирской области суд приговорил к семи годам колонии поселения местную жительницу, которая насмерть сбила пешехода.

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