Intel Core Ultra 7 155H, GeForce RTX 4060 Laptop, 32 ГБ ОЗУ и экран 3K 120 Гц в ноутбуке массой 1,5 кг. Представлен Lenovo ThinkBook 14+ 2024

Lenovo представила на домашнем рынке ноутбук ThinkBook 14+ 2024. Это довольно примечательная модель, так как при довольно компактном корпусе (диагональ экрана – 14,5 дюйма) и небольшой массе (1,5 кг) оснащена полноценной дискретной видеокартой (в топовой версии это GeForce RTX 4060 Laptop) и аккумуляторной батареей впечатляющей емкости 85 Вт·ч.