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Надаль, Чилич, Нисикори, Андрееску, Кербер и Осака заявились на «Ролан Гаррос» по защищенному рейтингу

Надаль, Чилич, Нисикори, Андрееску, Кербер и Осака заявились на «Ролан Гаррос» по защищенному рейтингу

Опубликовали заявочные листы на «Ролан Гаррос». Среди мужчин по защищенному рейтингу выступят Рафаэль Надаль, Марин Чилич, Денис Шаповалов, Кеи Нисикори и Сун Ву Квон.

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