В Суоярви рабочего убило глушителем тепловоза

Госинспекция труда завершила расследование несчастного случая в Карелии. Государственная инспекция труда Карелии завершила расследование несчастного случая, который произошел с рабочим на предприятии в Карелии.
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