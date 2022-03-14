Business FM

66 061 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав
    Ты хоть с дивана встань!🤣Российские войска...
  • Poula Sveet
    Изначально надо было уничтожить все дороги у границ Польши и Молдавии! Фашисты совершенно спокойно ввозят оружие и  н...Рябков: Россия бу...
  • Виталий Сорокин
    Рыболовство??? Рыбоубиство в Государственном масштабе! Что Оно сделало,сидя на своём месте??? Наворовало!!! Снимать и...Вслед за участник...

Bridgestone приостанавливает работу своего завода в Ульяновске. Какие проблемы с шинами могут ждать россиян?

Bridgestone приостанавливает работу своего завода в Ульяновске. Какие проблемы с шинами могут ждать россиян?

Местные жители и региональные власти очень боятся последствий. Для автовладельцев по всей стране приостановка деятельности Bridgestone тоже не сулит ничего хорошегоBridgestone планирует с 18 марта приостановить работу своего завода в Ульяновске.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх