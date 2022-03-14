Bridgestone приостанавливает работу своего завода в Ульяновске. Какие проблемы с шинами могут ждать россиян?

Местные жители и региональные власти очень боятся последствий. Для автовладельцев по всей стране приостановка деятельности Bridgestone тоже не сулит ничего хорошегоBridgestone планирует с 18 марта приостановить работу своего завода в Ульяновске.
Местные жители и региональные власти очень боятся последствий. Для автовладельцев по всей стране приостановка деятельности Bridgestone тоже не сулит ничего хорошегоBridgestone планирует с 18 марта приостановить работу своего завода в Ульяновске.
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