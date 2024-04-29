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PhoneArena: Samsung не увеличит аккумулятор Galaxy S25 Ultra из-за экономии

PhoneArena: Samsung не увеличит аккумулятор Galaxy S25 Ultra из-за экономии

Ожидается, что в попытке снизить затраты на компоненты топовой модели Galaxy S25 Ultra компания Samsung сохранит емкость аккумулятора на том же уровне (5000 мАч), который используется с выпуска Galaxy S21.

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