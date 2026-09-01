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Газета.ру

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"Локомотив" не может одержать победу уже в девяти матчах текущего сезона

"Локомотив" не может одержать победу уже в девяти матчах текущего сезона

Московский «Локомотив» не одержал ни одной победы в девяти матчах текущего сезона.1 сентября тольяттинский «Акрон» обыграл «Локомотив» в третьем туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

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