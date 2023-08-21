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Уехавший в США Незлобин рассказал о звонках мамы из России

Уехавший в США Незлобин рассказал о звонках мамы из России

Стендапер Александр Незлобин, который уже несколько лет пытается покорить Америку, рассказал о звонках своей мамы из России.

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Комментарии
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Иван Иваныч
Ну эту проблему он создал сам, маму нужно любить и быть рядом, так что- пошел он в-на! Маму-жалко, его- а вот с ним фиолетово... человек переоценил себя, что свойственно всем камеди клоунам, их самодеятельность и шутки ниже пояса уже не нужны, устарели и ушли в прошлое.
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