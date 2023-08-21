Уехавший в США Незлобин рассказал о звонках мамы из России

ИИ

Иван Иваныч

Ну эту проблему он создал сам, маму нужно любить и быть рядом, так что- пошел он в-на! Маму-жалко, его- а вот с ним фиолетово... человек переоценил себя, что свойственно всем камеди клоунам, их самодеятельность и шутки ниже пояса уже не нужны, устарели и ушли в прошлое.