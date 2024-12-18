Расчет гаубицы Д-30 уничтожил опорный пункт ВСУ на кураховском направлении

Расчет 122-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-30 отдельной гвардейской мотострелковой бригады Южной группировки войск уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на кураховском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии