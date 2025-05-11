Еще двое женихов на подходе: Екатерина Климова показала возмужавших сыновей от Игоря Петренко

Матвей в прошлом году окончил школу, Корней учится в 10-м классе Актриса Екатерина Климова не так часто делится свежими снимками детей, а ведь время летит быстро, и вот уже двое старших наследников артистки окончили школу и получают высшее образование.
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