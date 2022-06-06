Бывший командир теробороны Херсона подал заявку на российское гражданство

Дмитрий Кузьменко со своей женой намерены получить российское гражданство. Бывший глава территориальной обороны Херсонщины отметил, что он готов с оружием в руках защищать родной Херсон от украинских вооружённых формирований, передают "Известия".
Дмитрий Кузьменко со своей женой намерены получить российское гражданство. Бывший глава территориальной обороны Херсонщины отметил, что он готов с оружием в руках защищать родной Херсон от украинских вооружённых формирований, передают "Известия".
Свежие комментарии