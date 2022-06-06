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Бывший командир теробороны Херсона подал заявку на российское гражданство

Бывший командир теробороны Херсона подал заявку на российское гражданство

Дмитрий Кузьменко со своей женой намерены получить российское гражданство. Бывший глава территориальной обороны Херсонщины отметил, что он готов с оружием в руках защищать родной Херсон от украинских вооружённых формирований, передают "Известия".

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