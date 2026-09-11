Путин в Нью-Дели провел переговоры с Моди и выступил на Деловом форуме БРИКС

Свой рабочий визит в Индию Владимир Путин начал со встречи с Нарендрой Моди. В знак особого уважения индийский премьер на русском языке приветствовал российского президента.
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