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Путин в Нью-Дели провел переговоры с Моди и выступил на Деловом форуме БРИКС

Путин в Нью-Дели провел переговоры с Моди и выступил на Деловом форуме БРИКС

Свой рабочий визит в Индию Владимир Путин начал со встречи с Нарендрой Моди. В знак особого уважения индийский премьер на русском языке приветствовал российского президента.

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